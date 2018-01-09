زيدان: ريال مدريد ليس بحاجة إلى لاعبين جدد

رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم احتلال الفريق المركز الرابع وبفارق 16 نقطة عن منافسه التقليدي برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



ويواجه ريال مدريد في دور 16 في دوري أبطال أوروبا منافسه الفرنسي باريس سان جيرمان في فبراير المقبل لكنه يقدم عروضا مخيبة للآمال في الدوري المحلي.



وأنفق برشلونة 160 مليون يورو (190 مليون دولار) في صفقة قياسية لضم صانع اللعب فيليب كوتينيو من ليفربول أمس الاثنين لكن زيدان يتمسك بتشكيلته الحالية.



وقال زيدان في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "لست في حاجة لضم أحد (لاعب جديد). هذا هو الوضع. لا أريد أحدا ولا أريد شيئا".



وأضاف: "لدينا تشكيلتنا التي أثق بها. هناك أوقات صعبة نجتازها في الموسم لكن كل شيء لا يزال أمامنا وسنرى ما يحدث من الآن و حتى نهاية الموسم".



ومني ريال مدريد على ملعبه سانتياغو برنابيو بهزيمة 3-صفر أمام برشلونة في ديسمبر الماضي في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إسبانية عن أزمة تلم بحامل لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.



ووصل المدرب الفرنسي إلى المؤتمر الصحفي متأخرا لأكثر من ساعة ونصف الساعة بعد حديث مطول مع لاعبيه قبل التدريب.



وأضاف زيدان: "لن أبلغكم بما تحدثنا فيه لكنه كان حديثا يدور في أي فريق".



وتابع: "يمكنكم تحليل الموقف كيفما شئتم ويمكنكم القول إننا نمر بأزمة لكن ما نريده هو أن نجد حلولا وندرسها من أجل تحسين الأوضاع".



وأضاف: "تحدثت مع اللاعبين لفترة أطول من المعتاد لكن هذا لا يعني وجود أمر غير طبيعي".