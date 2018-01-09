كأس إنجلترا: يوفيل تاون يستضيف مانشستر يونايتد

سيواجه مانشستر يونايتد رحلة غريبة إلى يوفيل تاون المنتمي للدرجة الرابعة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد سحب القرعة يوم الإثنين.

ويحتل يوفيل حاليا المركز 21 في دوري الدرجة الرابعة وهو أقل الفرق تصنيفا المتبقية في الكأس، وسيواجه توتنهام هوتسبير أيضا اختبارا غامضا أمام فريق من الدرجات الأدنى عندما يلعب مع نيوبورت كاونتي، وسيلعب ليفربول مع منافسه في الدوري الممتاز ويست بروميتش ألبيون بينما سيحل مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز ضيفا على كارديف سيتي أو مانسفيلد تاون.

وستقام مباريات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي في الفترة بين 26 و29 يناير.