لاعب كرة قدم بيروفي يعتدي على فتاة قاصر في باراغواي

أتهمت السلطات القضائية في باراغواي لاعب الكرة البيروفي جينو غيريرو بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على طفلة قاصر تبلغ من العمر 15 عاما.



وتم تقديم الشكوى القضائية ضد اللاعب من قبل عائلة الفتاة التي تعرضت للاغتصاب والتي تحمل الجنسية الأرجنتينية ولكنها تعيش في باراغواي مع والدتها التي تحمل جنسية هذه الدولة.



ووقعت حادثة الاغتصاب خلال عطلة قامت بها عائلة الضحية، حيث ارتكب غيريرو (25 عاماً) جريمته خلال لقاء جمعه مع أفراد هذه العائلة.



ويقيم غيريرو في باراغواي منذ ديسمبر الماضي بعد أن انضم لصفوف نادي غواراني، الذي يلعب في القسم الأول من دوري باراغواي لكرة القدم.

ويعد غواراني هو سادس الأندية التي يلعب غيريرو لصالحها منذ أن بدأ مسيرته الاحترافية في صفوف اليانزا أرينا ببيرو عام 2011.



وعلى جانب أخر، قام خوان البرتو أكوستا، رئيس نادي غواراني بطرد غيريرو من معسكر الفريق. وقال أكوستا: هذا أمر خطير للغاية، لقد أمرت برحيله الفوري عن المعسكر، كل ما يحدث معه أمر خطير للغاية، نحن نبحث عن لاعب بديل له.