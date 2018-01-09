مودريتش يسدد مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية

سدد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، المتهم بالاحتيال الضريبي، نحو مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية، بحسب ما ذكر مصدر قضائي الثلاثاء.

ويشتبه القضاء بأن اللاعب الكرواتي تهرب من دفع 871 ألف يورو من ايرادات حقوق بيع حقوق الصورة العائدة له في 2013 و2014، عبر شركة أنشئت في لوكسمبورغ.

وقدم مودريتش الثلاثاء الى محكمة في ألكوبنداس قرب مدريد، دليلا على تسديده نحو مليون يورو لمصلحة الضرائب في الرابع من يناير، وهو المبلغ المتهم بالتهرب من دفعه، إضافة الى الفوائد. وقال المصدر القضائي الذي رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس أن مودريتش دفع المبلغ طوعا.

والدولي الكرواتي هو أحد اللاعبين المتهمين في اسبانيا بالتهرب من دفع الضرائب، في قضايا تتعلق بالحقوق التجارية لصورتهم. وكان زميله في ريال مدريد البرازيلي مارسيلو اعترف في نوفمبر بالتهرب من دفع ضرائب تصل إلى نصف مليون يورو في 2013.

كما أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، متهم بالتهرب من دفع مبلغ قدره 14,7 مليون يورو بين 2011 و2014.

وفي 2016، غرم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم رشلونة مبلغ 2,1 مليوني يورو وحكم عليه بالسجن لمدة 21 شهرا، ثم خفضت العقوبة لاحقا واستبدلت بغرامة مالية أخرى بعد إدانته ووالده بثلاث تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي، وبلغ مجموع الأموال التي أخفيت عن السلطات الإسبانية 4,7 ملايين يورو.

