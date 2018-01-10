خضيرة: المحافظة على اللقب أمر صعب

أعرب الدولي الألماني سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس، عن قلقه من خطر المنافسة القوية لفريقه هذا الموسم في الدوري الايطالي لكرة القدم ما يهدد احتكاره للقب في المواسم الستة الاخيرة.

وكان يوفنتوس اول فريق يحرز لقب بطل ايطاليا للمرة السادسة تواليا، لكنه يواجه منافسة قوية هذا الموسم من اكثر من فريق وهو يتخلف حاليا بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر.

وقال خضيرة (30 عاما) لشبكة "سكاي سبورت" الايطالية: "الأمر مختلف عن العام الماضي وقبل موسمين. ثمة عديد من الفرق القوية تتمتع بالمستوى ذاته في صدارة ترتيب بطولة ايطاليا".

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق: "بوجود نابولي وايضا انتر ميلان، روما، لاتسيو ويوفنتوس بالطبع، لهذه الاسباب سيكون الفوز بالسكوديتو اصعب هذه المرة، يتعين علينا بذل جهود مضاعفة لكي نحرز اللقب. اعتقد بان الامر سيكون اكثر تعقيدا هذا الموسم".

واعتبر خضيرة ان اللقب المحلي ليس وحده هدف فريقه، وتطرق الى دوري ابطال اوروبا الذي يعاود نشاطه منتصف فبراير المقبل حيث يخوض فريقه مواجهة صعبة ضد توتنهام الانكليزي، احد مفاجآت دور المجموعات.

وقال في هذا الصدد: "حصلت بعض المفاجآت في دور المجموعات، لكن البطولة تبدأ جديا في الدور الثاني".

وتوج يوفنتوس مرتين فقط باللقب القاري عامي 1985 و1996، وخسر النهائي مرتين في اخر اربعة مواسم.

وختم خضيرة "هناك بايرن ميونيخ ومدربه الجديد، مانشستر سيتي او باريس سان جرمان وكلاهما يملك قدرات مادية هائلة ولاعبين رائعين، هناك ايضا ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، العديد من الفرق القادرة على احراز لقب دوري ابطال اوروبا".