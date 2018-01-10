عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

كأس ملك إسبانيا: أتليتكو أول المتأهلين إلى ربع النهائي

المصدر: مدريد - فرانس برس
أتليتكو جدد فوزه على ليديا
رابط مختصر

بات أتلتيكو مدريد أول المتأهلين إلى دور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه لييدا من الدرجة الثالثة 3-صفر الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي.

وخاض أتلتيكو مدريد المباراة وسط مدرجات شبه خالية على ملعبه واندا متروبوليتانو وانتظر حتى الدقيقة 57 ليفتتح له الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو التسجيل مستغلا تمريرة من دييغو كوستا.

وأضاف الفرنسي كيفن غاميرو الثاني بعدها بـ17 دقيقة بعد مجهود فردي جيد للارجنتيني أنخل كوريا داخل المنطقة، قبل ان يختتم فيتولو التسجيل قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

كلمات دالّة

#أتليتكو مدريد, #كوستا, #كأس الملك, #لييدا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر