مالك إيفرتون: لوكاكو رحل بسبب "رسالة شعوذة"

قال فرهاد مشيري حامل الأسهم الرئيسي في نادي إيفرتون إن روميلو لوكاكو رفض عرضا ضخما للبقاء مع الفريق المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بناء على "رسالة شعوذة" وصلت إليه عن طريق والدته.



وجذب المهاجم القوي البالغ عمره 24 عاما اهتمام العديد من الأندية الكبيرة في إنجلترا بعدما سجل 25 هدفا في 37 مباراة بالدوري الموسم الماضي.



وكان لوكاكو مرشحا في البداية للعودة إلى فريقه السابق تشيلسي لكنه بدلا من ذلك قرر الانتقال إلى مانشستر يونايتد في يوليو وقال مشيري إن إيفرتون فعل كل شيء ممكن للإبقاء على هدافه الأول.



وقال مشيري في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لنادي إيفرتون "قضيت صيفين لمحاولة إقناع روميلو بالبقاء".



وأضاف: "في الصيف الأول قضيت حوالي ثلاثة أشهر ونجحت في الإبقاء عليه لعام آخر. في الصيف الماضي عرضت عليه عرضا أفضل من تشيلسي لكنه لم يكن يرغب في البقاء. لو قلت لكم هذا العرض لن تصدقوه. وكيله جاء إلى مقر الفريق لتوقيع العقد".



وأضاف: "ثم فجأة خلال الاجتماع تلقى روميلو اتصالا من والدته وقال إنها كانت في رحلة إلى أفريقيا ورأت شعوذة ما تقول إن عليه الانتقال إلى تشيلسي".



وتابع: "ماذا يمكنني أن أفعل؟ لقد ذهب إلى لوس أنجليس ولم يرغب في العودة وعقله كان منشغلا".



ويتصدر لوكاكو قائمة هدافي يونايتد هذا الموسم برصيد عشرة أهداف في 21 مباراة بالدوري وساعد فريق المدرب جوزيه مورينيو على احتلال المركز الثاني في المسابقة.



ولم يتمكن إيفرتون أيضا من الإبقاء على لاعب الوسط روس باركلي بعدما قرر لاعب وسط منتخب إنجلترا الرحيل والانتقال إلى تشيلسي الأسبوع الماضي.



وقال مشيري "لم أستغرق وقتا طويلا لمحاولة الإبقاء على روس كما فعلت مع روميلو".



وخرج إيفرتون من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام جاره ليفربول يوم الجمعة الماضي ويحتل المركز التاسع في الدوري وسيلعب مع توتنهام هوتسبير خامس الترتيب يوم السبت المقبل.