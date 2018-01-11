الإصابة تبعد ويلشر عن أرسنال

قال أرسين فينغر، مدرب أرسنال، إن لاعبه جاك ويلشير تعرض لإصابة في الكاحل في التعادل بدون أهداف أمس الأربعاء مع تشيلسي في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، وربما يغيب عن مواجهة بورنموث في الدوري يوم الأحد المقبل.

وبدا أن اللاعب الإنجليزي تجاوز أخيرا فترة من الإصابات بالمشاركة في التشكيلة الأساسية مع أرسنال في آخر ست مباريات في الدوري وارتدى شارة القيادة في المواجهة باستاد ستامفورد بريدج، لكنه خرج في الشوط الثاني بعد إصابته.

وعبر فينغر عن أسفه لإصابة العديد من لاعبي وسط أرسنال إذ انضم ويلشير إلى قائمة تضم آرون رامسي (العضلة الخلفية للفخذ) ومسعود أوزيل (الركبة) وسانتي كازورلا الغائب منذ فترة طويلة.

وقال فينغر للصحافيين بعد المباراة: "لا أعلم هل يستطيع المشاركة يوم الأحد لكنه تعرض بالتأكيد لالتواء في الكاحل".

وتابع: "في الوقت الحالي أصيب خمسة لاعبين بارزين ونأمل في عودة بعضهم. أقربهم للعودة هو رامسي ونحن سعداء بذلك لأننا نعاني في هذا المركز".

وواصل: "لو لم نخسر جاك لكان سيصبح لدينا رامسي، ثم ربما أوزيل يوم الأحد لكن يبدو أننا سنعاني من غياب بعض اللاعبين".

وغاب أوزيل لاعب منتخب ألمانيا، والذي ينتهي عقده هذا الموسم عن مباراتي أرسنال في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الحالي وسط تكهنات كثيرة حول مستقبله باستاد الإمارات.

ولم يشارك رامسي منذ التعادل مع ساوثامبتون في الدوري في العاشر من ديسمبر الماضي.

وسيحل أرسنال صاحب المركز السادس في الدوري ضيفا على بورنموث ثم يستضيف كريستال بالاس في الدوري قبل مباراة إياب كأس الرابطة يوم 24 من الشهر الحالي.