سيلفا: باستوري يرغب بالرحيل عن باريس

أكد المدافع البرازيلي تياغو سيلفا قائد باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، رغبة زميله لاعب الوسط الأرجنتيني خافيير باستوري بالرحيل عن فريق العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال سيلفا يوم الأربعاء في تصريحات صحافية بعد تأهل سان جيرمان إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة: "أعتقد أن باستوري أبلغ النادي رغبته بالرحيل، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق".

وتأخر باستوري بالعودة إلى صفوف فريقه بعد عطلة الأعياد ونقلت عنه وسائل إعلام أرجنتينية أنه عمل على حل مشاكل خاصة، فيما أكد اللاعب أن تأخره في العودة لا يعني بأي شكل من الأشكال أنه يرغب في ترك النادي. وقال اللاعب: "أحب باريس وأحب نادي باريس سان جيرمان (...) لدي بعض المشاكل الخاصة لحلها".

وانضم باستوري، الملقب بـ"إل فلاكو"، النحيل، إلى سان جيرمان عام 2011 مقابل 40 مليون يورو قادما من باليرمو الإيطالي.

وبعد أداء دور أساسي في التشكيلة خلال المواسم الأربعة الأولى، تراجعت مشاركته بعض الشيء في الموسمين الأخيرين.

وخاض باستوري، 28 عاما، مباراته الأخيرة مع سان جيرمان في 20 ديسمبر الماضي، ودع بعدها جماهير ملعب "بارك دي برانس" بحركة بيديه، في ظل صياح الجماهير "باستوري في باريس!"، بينما نقلت تقارير صحافية رغبة إنتر الإيطالي بضمه إلى صفوفه.

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" المحلية قول باستوري لزملائه آنذاك: "سأذهب الشهر المقبل، لا تقلقوا علي"، في رغبة واضحة من اللاعب في حجز مكان اساسي مع ناد ليتاح له المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 الذي ينطلق في يونيو.