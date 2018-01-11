رسمياً.. برشلونة يعزز دفاعاته بالكولومبي مينا

أعلن برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس، عن توصله لاتفاق لضم قلب الدفاع الكولومبي العملاق ييري مينا من بالميراس البرازيلي مقابل 11,8 مليون يورو.

وارتبط عقد اللاعب الممتد حتى عام 2023 ببند جزائي مقداره 100 مليون يورو، حسب ما ذكر النادي الكاتالوني.

ويتمتع مينا (23 عاما) الذي بدأ مسيرته في مركز خط الوسط، ببنية جسدية ضخمة (1,95 م)، ودافع عن ألوان بالميراس منذ مايو 2016 بعد قدومه من سانتا في.

وذكر برشلونة أن مينا "خاض 49 مباراة مع فريقه البرازيلي مسجلا 9 أهداف. كما سجل 3 أهداف مع المنتخب الكولومبي في 9 مباريات منذ يونيو 2016".

ويبحث برشلونة عن تعزيز دفاعه في ظل الرحيل المتوقع للأرجنتيني المخضرم خافيير ماسشيرانو الى هيبي فورتشون الصيني، والتقارير التي تشير الى رغبة مانشستر سيتي الانكليزي بالتعاقد مع قلب دفاعه الفرنسي الشاب صامويل اومتيتي.

وفضلا عن ماسشيرانو (33 عاما) واومتيتي المصاب راهنا، يملك الفريق الكاتالوني المخضرمين جيرار بيكيه والبلجيكي توماس فرمايلن في مركز قلب الدفاع.

وهذا التعاقد الثاني لبرشلونة هذا الشتاء بعد استقدام لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي بصفقة باهظة الثمن قدرت بـ160 مليون يورو.