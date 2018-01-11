فالنسيا يتم ثاني تعاقداته الشتوية مع كوكلان

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم يوم الخميس ضم لاعب الوسط الفرنسي فرانسيس كوكلان قادما من نادي أرسنال الإنجليزي، في عقد يمتد حتى يونيو 2022.

وقال النادي الإسباني في بيان أنه توصل: "إلى اتفاق مع نادي أرسنال لكرة القدم الخميس حول انتقال فرانسيس كوكلان، الذي أصبح لاعبا جديدا بالأبيض والأسود، ألوان فالنسيا، حتى 30 يونيو 2022".

وحدد النادي الإسباني قيمة البند الجزائي لفسخ عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، بمبلغ 80 مليون يورو.

ونقل الموقع الإلكتروني للنادي الإسباني عن لاعبه الجديد قوله: "أنا سعيد جدا، هذا تحد كبير بالنسبة إلي. أبدأ حياة جديدة، إلا إنني متحمس".

وأشار إلى إنه تباحث عبر الهاتف مع مدرب فالنسيا مارسيلينو غارسيا تورال: "وكانت المحادثة جيدة، لذا أنا سعيد بأن أكون هنا اليوم".

وكان مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر أكد يوم الأربعاء بعد التعادل سلبا مع تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، إن كوكلان "سيذهب إلى فالنسيا. لم يلعب بما فيه الكفاية معنا هذا الموسم. حصل على فرصة ومنحته الضوء الاخضر".

ووصل كوكلان إلى أرسنال عام 2008 قبل إعارته إلى لوريان، 2010-2011، وفرايبورغ الألماني، 2013-2014، وتشارلتون الإنجليزي في 2014. ولم يسجل أي هدف في 160 مباراة خاضها مع "المدفعجية".