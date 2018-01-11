كابيلو عقب مشاداتهما: مورينيو وكونتي فقدا عقليهما

اعتبر المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، الإيطالي فابيو كابيلو، أن مواطنه مدرب تشيلسي أنتونيو كونتي ومدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو "فقدا عقلهما" في الحرب الكلامية المستعرة بينهما.

وتبادل المدربان خلال الأيام الماضية سلسلة من الإهانات اللفظية، منها اتهام مورينيو لكونتي بالتورط في فضيحة تلاعب بنتائج مباريات في إيطاليا ووصفه بـ "المهرج"، بينما نعته الإيطالي بأنه "رجل صغير".

ويأتي التوتر قبل أسابيع من مباراة بين تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويونايتد الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب هذا الموسم، في 25 فبراير المقبل.

وفي تعليق على التراشق، قال كابيلو لقناة "سكاي سبورتس إيطاليا": "أعتقد أن كونتي لم يكن على علم بمن يواجهه (...) هذا قميص تشيلسي الذي يجعل المدربين متوترين. أتذكرون كيف كان مورينيو عندما كان مدربا لتشلسي؟ كونتي يقوم فقط بما سبق لمورينيو القيام به". وأضاف "جميعنا نتذكر مورينيو جاثيا على ركبته في وسط الملعب، ويركض بشكل هستيري بعد فوز فريقه".

وبدأت الحرب الكلامية الأخيرة بين المدربين عندما ألمح مورينيو إلى أن كونتي أشبه بـ "المهرج" على أرض الملعب، نظرا للطريقة التي يحتفل فيها بأهداف فريقه. كما قال مورينيو أنه لم يتورط شخصيا بفضيحة تلاعب بنتائج المباريات، غامزا بالتالي من قناة كونتي الذي ورد اسمه في تحقيق بشأن تلاعب بالنتائج في إيطاليا في العام 2016 عندما كان مدربا لنادي يوفنتوس، قبل أن تتم تبرئته في هذه القضية.

ورد كونتي بطرح علامات استفهام حول السلامة العقلية لمورينيو الذي أقيل من الإدارة الفنية لتشيلسي في ديسمبر 2015، وهو منصب ذهب إلى كونتي في صيف 2016. كما اعتبر كونتي أن مورينيو "رجل صغير" لأنه انتقده على خلفية قضية ثبتت براءته فيها.

وقال كابيلو في تصريحاته إن مورينيو وكونتي "فقدا عقليهما بشكل كامل... لم أعتقد أبدا أن الأمر قد يصل إلى هذا الحد".

وليس هذا التوتر الأول من نوعه بين المدربين هذا الموسم، ففي نوفمبر، رفض كونتي مصافحة مورينيو بعد مباراة بين الفريقين فاز بها النادي اللندني 1 - صفر، بعدما كان البرتغالي قد انتقد الإيطالي على خلفية شكواه الدائمة من الإصابات في صفوف تشيلسي.

وقام كونتي بالركض إلى المستطيل الأخضر في نهاية المباراة للاحتفال مع لاعبيه بالفوز، بدلا من القيام بالمصافحة التقليدية مع مدرب الخصم.

ولدى سؤاله عن المصافحة، اعتبر كونتي أن ذلك: "ليس مهما. المهم هو الفوز"، بينما شدد مورينيو على أنه قام بكل ما في وسعه لمصافحة كونتي، سائلا "هل تريدونني أن أجري خلفه إلى وسط الملعب؟".