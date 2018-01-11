ليفربول يحاول تسريع عملية انتقال كيتا

ذكرت مجلة "كيكر" الألمانية يوم الخميس إن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يصر على الانتقال الفوري للاعب وسط لايبزيغ الألماني الدولي الغيني نابي كيتا، على رغم أن العقد الذي يربط بينهما لن يدخل حيز التنفيذ قبل يوليو، إلا أنه قوبل برفض من النادي الألماني.

وكتبت المجلة الألمانية المتخصصة بكرة القدم: "نتيجة لبيع ليفربول لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة الإسباني نهاية الأسبوع الماضي، يضغط الحمر الآن لتقديم انتقال كيتا إلى صفوفهم والذي كان مقررا في الأول من يوليو المقبل"، مضيفة أن مسؤولي لايبزيغ يرفضون "حتى الآن" الرضوخ لمطالب الفريق الإنجليزي.

ولم تقدم "كيكر" تفاصيل عن المسعى الجديد، إلا أن صحيفة "بيلد" الألمانية أوردت أن ليفربول مستعد لدفع 15 مليون يورو للاتمام الفوري لضم الغيني، 22 عاما، إضافة إلى قيمة الصفقة التي تم التوصل إليها سابقا، والتي تراوح بين 65 و75 مليونا، وفقا للمكافآت.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء قد يغري النادي الألماني لاسيما وأنه بدا واضحا منذ فترة أن تركيز كيتا هو على مستقبله مع النادي الإنجليزي.

وبعدما تألق بشكل لافت مع لايبزيغ الموسم الماضي وقاده إلى وصافة البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه، بدا كيتا بعيدا عن مستواه في مباريات عدة هذا الموسم، واكتفى حتى الآن بتسجيل 5 اهداف مع تمريرة حاسمة واحدة فقط في 20 مباراة.

وأشارت "كيكر" إلى أن "أداءه في التدريب لا يظهر أيضا حماسه لمواصلة مشواره في النصف الثاني من الموسم في لايبزيغ"، وفي حال انتقاله الفوري الى صفوف ليفربول، لن يتمكن كيتا من المشاركة معه في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكونه خاضها مع لايبزيغ الذي حل ثالثا في المجموعة السابعة من دور المجموعات خلف بشكتاش التركي وبورتو البرتغالي وسيكمل مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي.

وفي المقابل، حجز ليفربول مقعده في ثمن نهائي المسابقة القارية الأم وسيواجه بورتو في 14 فبراير المقبل ذهابا في بورتو، وإيابا في 6 مارس في ليفربول.