مدافع بيرنلي: لا ينتابنا القلق حيال تعثراتنا

يعتقد بن مي مدافع بيرنلي أن غياب الانتصارات عن فريقه في آخر ست مباريات في كل المسابقات لن يسبب ارتباكا عند مواجهة كريستال بالاس يوم السبت في الدوري الإجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر فريق المدرب شون دايش مباراتين وتعادل في ثلاث في آخر خمس مباريات في الدوري كما خرج يوم السبت من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة 4 - 1 أمام مضيفه مانشستر سيتي.

غير أن خسارة بيرنلي في الدوري كانت أمام توتنهام هوتسبير وليفربول، اللذين ينافسان على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما كان واحد من التعادلات الثلاثة أمام مانشستر يونايتد على ملعبه وهو الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب.

وقال مي لموقع النادي على الإنترنت: "لم نحقق الفوز لكننا تعادلنا مع مانشستر يونايتد على ملعبه كما لعبنا أمام توتنهام القوي الذي أدى مباراة جيدة جدا وعدنا بنقطة تعادل من هدرسفيلد تاون، لهذا فنحن قادرون بالفعل على اقتناص نقاط خارج ملعبنا. لم يحالفنا الحظ في الدقيقة الأخيرة من مباراة ليفربول رغم أننا لعبنا بطريقة جيدة ولهذا فنحن لا نشعر بقلق كبير حيال الأمر".

وأضاف: "أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا بالفعل، أمام مانشستر سيتي، وأظهرنا للجميع أننا قادرون على هذا. ولكي نكون منصفين فقد أظهرنا قدرتنا هذه طوال هذا الموسم، وليس في هذه المباراة فحسب.

وقال مي: "لعل الأرقام تقول إننا لم ننتصر في آخر ست مباريات لكننا انتزعنا التعادل في ثلاث منها فالصورة ليست بالغة السوء".

وقبل هذه المسيرة الخالية من الانتصارات كان بيرنلي في المركز السادس متقدما على أرسنال ويمتلك نفس رصيد نقاط توتنهام صاحب المركز الرابع. لكنه تراجع الآن للمركز السابع بفارق خمس نقاط عن أرسنال الذي يحتل المركز السادس. ويبتعد أيضا بفارق سبع نقاط عن توتنهام صاحب المركز الخامس وعشر عن ليفربول في المركز الرابع.

وقال اللاعب الذي يبلغ من العمر 28 عاما لصحيفة لانكشير تليجراف: "يصعب القول إن كنا سنقترب من فرق المقدمة الستة أم سنبتعد عنها. لكننا فريق يحرز تقدما ويقدم أداء على أعلى المستويات في الوقت الحالي. بالفعل إننا نحرز تقدمنا كفريق وأيضا كنادي".

وسيحل بيرنلي ضيفا على كريستال بالاس في الدوري يوم السبت. بعدها سيستضيف مانشستر يونايتد قبل أن يخرج لملاقاة نيوكاسل يونايتد ثم يخوض مباراة أخرى على ملعبه أمام المتصدر سيتي. كما سيلعب بيرنلي مباراتين متتاليتين أولاهما أمام سوانزي سيتي المهدد بالهبوط ثم ساوثهامبتون.

واختتم مي: "ستكون مرحلة مثيرة نتطلع إليها. في انتظارنا عدة مباريات قوية ونشعر أننا قادرون على تحقيق الفوز".