برشلونة يمزق شباك سلتا فيغو بخماسية

أكمل برشلونة عقد المتأهلين لدور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير والمستحق 5-0 مساء الخميس على ضيفه سيلتا فيغو في إياب دور الـ16 للمسابقة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت الأسبوع الماضي على ملعب (بالاييدوس) معقل سيلتا فيغو، قد انتهت بالتعادل 1-1، ليفوز الفريق الكاتالوني (حامل اللقب) 6 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وأنهى برشلونة المباراة وحسمها مبكرا عمليا منذ الشوط الأول، حيث أحرز النجم ليونيل ميسي الهدفين الأول والثاني للفريق المضيف في الدقيقتين 13 و15 من صناعة الظهير الأيسر الإسباني خوردي ألبا.

ورد الساحر الأرجنتيني الدين وصنع هدف برشلونة الثالث الذي أحرزه ألبا في الدقيقة 28، فيما تكفل النجم الأوروغواياني لويس سواريز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 31.

واختتم الكرواتي إيفان راكيتيتش مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 88.

وكان بإمكان برشلونة تسجيل عدد أكثر من الأهداف خاصة في الشوط الثاني، واستغلال حالة الاستسلام للهزيمة التي انتابت لاعبي سيلتا فيغو، غير أن لجوء لاعبه للاستعراض بعد اطمئنانهم على الفوز وعدم رغبتهم في بذل المزيد من الجهد حرم الفريق الكتالوني من تحقيق فوز قياسي.

وكانت أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وإسبانيول وليجانيس وديبورتيفو ألافيس وأشبيلية، قد حجزت مقاعدها بدور الثمانية أيضا في وقت سابق.