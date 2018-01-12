شكوى الجيران تهدد ملعب "المليار باوند" في تشيلسي

تبلغ تكلفة مشروع ملعب نادي تشيلسي الإنجليزي الجديد في لندن مليار باوند، وحلم مالكه الثري رومان إبراموفيتش بات معلقاً بسبب عائلة نيكولاس ولوسيندا كروثوايت، اللذين سكنا في عقار بالقرب من ملعب الفريق طوال خمسين عاما.

مشروع توسعة ستامفورد بريدج ليضم ستين ألف مقعد يتوقف الآن بعد شكوى تقدم بها الثنائي الإنجليزي وولدهما إلى المجلس المحلي لهاميرسميث وفولام، حيث مقر البلوز بداعي أن الملعب يحجب أشعة الشمس عن البيت.

وسائل الإعلام في البلاد أبرزت القضية، خاصة أن العائلة رفضت كما يقال مبلغا يصل إلى مليون باوند نظير التنازل عن الشكوى ومغادرة المسكن، بعكس ما قام به جيران لهما بالرحيل بعد تلقي الملايين.

المشروع نال موافقة عمدة لندن قبل عام من الآن، إلا أن أعمال الإنشاءات توقفت بانتظار حل هذه الإشكالية غير المتوقعة التي يواجهها أبراموفيتش الذي اعتاد على الصرف ببذخ لحل مشاكل الفريق في المسابقات الكروية، وضم لاعبين جدد إلى قائمته.

اليوم تحول ابن روسيا إلى باحث عن قرار قانوني باجتماع منتظر للمجلس المحلي يوم الاثنين المقبل لإجبار العائلة على ببيع المنزل، إذا كان القرار في مصلحة المنطقة من ناحية اقتصادية واجتماعية، بحسب القوانين السارية، وإلا فإن تشيلسي سيواجه عثرة تقضي على حلم الملعب الجديد بسبب جيرانه.