غوارديولا يؤكد: جيسوس سيعود قريبا

رجح الإسباني ييب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة عودة مهاجمه البرازيلي غابريل جيسوس إلى التمارين خلال أسبوعين أو ثلاثة، وجهوزيته للمشاركة في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، من دون أن يتطرق إلى التقارير حول اهتمام ناديه بضم المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من نادي أرسنال.

وكان جيسوس تعرض لإصابة في الركبة خلال المباراة ضد كريستال بالاس في 31 ديسمبر، وخرج من الملعب متألما وباكيا. وأشارت تقارير أولية إلى احتمال غيابه ستة أسابيع، ما يصعب من احتمال مشاركته في الذهاب ضد بازل السويسري في 13 فبراير.

لكن يبدو أن الدولي البرازيلي، 20 عاما، تجاوب جيدا مع العلاج عقب زيارته إلى برشلونة هذا الأسبوع، لعيادة الجراح رامون كوغات الذي يعتمد عليه غوارديولا كثيرا لدى تعرض لاعبيه لإصابات خطرة، وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي يوم الجمعة قبيل مباراة القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول يوم الأحد: "بالأمس كان في برشلونة مع الدكتور كوغات، وفي النهاية، كانت الأنباء جيدة جدا، عندما سنواجه بازل في دوري أبطال أوروبا، قد يكون جاهزا. أعتقد أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة سيكون جاهزا معنا".

وينافس سيتي على أربع ألقاب هذا الموسم، فهو يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه، وبلغ الدور الرابع لكأس إنجلترا ونصف نهائي كأس الرابطة، وثمن نهائي دوري الأبطال.

وفي تصريحاته يوم الجمعة، رفض غوارديولا التطرق إلى حظوظ فريقه في التعاقد مع سانشيز في فترة الانتقالات الشتوية خلال الشهر الحالي، بعدما سعى إلى ضمه في فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدا أن كل تركيزه منصب على المواجهة ضد ليفربول ومتابعة فريقه تحقيق النتائج الجيدة.

ويبدو سيتي الأوفر حظا للحصول على خدمات سانشيز الذي ينتهي عقده مع أرسنال في 30 يونيو المقبل، إلا أن التقارير تشير إلى أن غريمه مانشستر يونايتد دخل على الخط بقوة في الساعات الاخيرة.

ورد غوارديولا على سؤال أحد الصحافيين بالقول: "أفهم جيدا لماذا تطرح هذا السؤال، أنت تقوم بعملك، لكنك تعرف جوابي. أركز على ليفربول، المهم ماذا سيحصل على مدى 90 دقيقة على أرض الملعب وهذا ما أريد التكلم عنه".

وتابع: "ثمة خياران أمام اللاعبين: يتبعوا ما تقولونه، الصحافيون ووسائل الإعلام، أو يتبعوني. آمل في إقناعهم بأن يتبعوني لكي أقوم بإقناعهم بما أتكلم عنه وهي كرة القدم، كرة القدم، كرة القدم على أرضية الملعب".

واعتبر بأن مواجهة ليفربول على ملعب "أنفيلد" ستعطيه فكرة أوضح عن أي مدى يمكن أن يبلغه فريقه في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن المباراة "تشكل امتحانا حقيقيا في أنفيلد أحد أعرق الملاعب في العالم".

وأضاف: "هذه مباراة كبيرة بالنسبة إلينا وسنستعد لها بأفضل طريقة ممكنة، إذا أردت تحقيق أمر جيد، إحراز الألقاب، لا يتعين عليك الاكتفاء بالفوز فقط، لكن الفوز في محطات كهذه. نجحنا في ذلك على ملعب ستامفورد بريدج، وفي أولد ترافورد".