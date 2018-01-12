فان ديك: مبلغ انتقالي "إشادة" من ليفربول

قال المدافع الهولندي الدولي فيرجيل فان ديك المنضم حديثا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إنه يعتبر الصفقة القياسية التي أبرمت لضمه إلى الفريق مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار) ، بمثابة "إشادة" بكل العمل الجاد الذي قدمه.

ورغم أن الصفقة تعد الأكبر على مستوى العالم بالنسبة لمدافع، قال اللاعب إنه لن يستسلم لأي ضغوط قد تفرضها عليه قيمة الصفقة.

وقال فان ديك في مقابلة لشبكة "سكاي سبورتس" الجمعة "هذا لن يصيبني بالتوتر، وإنما تقدم ليفربول بدفع هذا المبلغ الكبير، يعد بمثابة إشادة وتحية على كل ما قدمته من عمل جاد حتى الآن".

وانضم فان ديك إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون في أول يناير الجاري، وقدم أوراق اعتماده مع فريقه الجديد في الظهور الأول له حيث سجل هدف الفوز لليفربول على إيفرتون 2-1 في الدقيقة 84 من مباراة الفريقين بكأس الاتحاد الإنجليزي ـ بعدها بأربعة أيام فقط.

وكان ليفربول قد حاول للمرة الأولى التعاقد مع فان ديك في الصيف الماضي لكن المفاوضات لم تحسم حينذاك، وقد أبدى ناديا تشيلسي ومانشستر يونايتد رغبة في ضمه أيضا، لكن ليفربول حسم الصفقة.

ولدى سؤال فان ديك عن سبب اختياره الانضمام إلى ليفربول: "أعتقد أن ذلك يرجع إلى حجم النادي وقاعدته الجماهيرية ولاعبيه ومدربه، الأمور كلها مدهشة.. يمكن مشاهدة الأجواء الرائعة في كل مباراة على ملعب الفريق. أنا سعيد للغاية باللعب لليفربول".

وينتظر أن يسجل فان ديك ظهوره الأول بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر المباراة المقررة أمام المتصدر مانشستر سيتي بعد غد الأحد.