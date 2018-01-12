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"الكأس": برشلونة يواجه إسبانيول.. والريال أمام ليغانيس

المصدر: برشلونة - د ب أ
ديربي برشلونة عام في كأس إسبانيا 2016
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أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي سحبت يوم الجمعة، عن مباراة ديربي لكل من قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

وسيتنافس برشلونة، حامل اللقب، على بطاقة التأهل للمربع الذهبي مع جاره إسبانيول الذي سبق واصطدم به في دور الستة عشر للبطولة في موسم 2015 / 2016، بينما يلتقي ريال مدريد فريق ليغانيس.

وأوقعت القرعة أتلتيكو مدريد في مواجهة إشبيلية، فيما تعتبر أصعب مواجهات دور الثمانية، بينما سيلتقي فالنسيا فريق ألافيس وصيف بطل النسخة الماضية.

وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية في 16 و17 و18 يناير بينما تقام مباريات الإياب في 23 و24 و25 من الشهر نفسه.

كلمات دالّة

#برشلونة, #إسبانيول, #ريال مدريد, #ليغانيس

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