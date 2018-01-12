كلوب: قاتلت على بقاء كوتينيو حتى اللحظة الأخيرة

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن ليفربول قاتل "حتى اللحظة الأخيرة" لإقناع فيليب كوتينيو بالبقاء في أنفيلد لكنه لم يكن يملك أي خيار آخر سوى بيعه لبرشلونة.

وعقب أشهر من التكهنات، انضم اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما للنادي الإسباني مقابل 140 مليون جنيه إسترليني، فيما وصفت بأنها صفقة "انتقال حالمة".

وأصاب بيع اللاعب الكثيرين في مرسيسايد بالدهشة خاصة بعد أن قاتل ليفربول بكل قوة للإبقاء على كوتينيو في أغسطس الماضي عقب تأكيد ملاك النادي أن ليفربول يجب ألا ينظر إليه بعد الآن بصفته "ناديا يبيع لاعبيه".

وتغيرت تلك النغمة القوية قبل أحدث فترة انتقالات وفي أول تعليق علني منذ بيع كوتينيو، أوضح كلوب أن ليفربول شعر بأنه لا يوجد أي خيار آخر لكن التفاوض على الانتقال.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي قبل لقاء مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد "لا يوجد أي خيار آخر، إذا ما كان هناك أي شخص غاضب أو محبط فإنه سيكون المدرب لكنني لا أشعر بذلك. جربنا كل شيء لإقناع فيليب بالبقاء هنا".

وأضاف: "كان هذا هو حلمه. قال أنه سيترك ليفربول ليتجه إلى فريق واحد. كان يجب أن نستغل هذا. لا نزال نمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين هنا".

وشدد كلوب على أنه خسر جهود الكثير من اللاعبين الكبار في السابق كمدرب ودعا الجميع لتجاوز مسألة رحيل كوتينيو.

وقال "خسرنا جهود الكثير من اللاعبين في دورتموند. يجب أن تتعامل مع الموقف دوما، الأمر يتعلق بالأجواء في النادي. إذا ما حصلنا على ركلة حرة يوم الأحد وجال بخاطر أي شخص أن يسددها "فيل!" فهذا لن يكون رائعا".

وعلى الرغم من أن ليفربول ارتبط بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين الكبار بديلا لكوتينيو، فإن كلوب لم يكشف بشكل واضح عن مدى صحة التكهنات المثارة حول ضم نابي كيتا من لايبزيغ الألماني قبل موعد وصوله المتوقع عقب نهاية الموسم الحالي.

وشدد كلوب على أنه إذا ابرم النادي أي صفقات فإنه سيركز "على استقدام اللاعب المناسب أكثر من النظر للتكلفة".

وقال: "في البداية، فإننا بحاجة للوصول لبديل، لكوتينيو، داخليا. عيوننا مفتوحة خلال فترة الانتقالات الحالية لكننا لن نقوم بأي تصرف مجنون".

وأضاف: "لا نريد أن نستبدله، من الخارج، لكننا نريد أن نضع أسسا راسخة. لعبنا كرة قدم رائعة بدون فيل ويجب أن نمضي قدما".

ويوم الأحد، ستتاح الفرصة لليفربول للثأر من مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الممتاز. وكان سيتي فاز 5 - صفر في الدور الأول وهي المباراة التي طرد فيها ساديو ماني.

وقال كلوب: "غير الطرد مجريات اللقاء وربما مسار مانشستر سيتي هذا الموسم".

وأكد كلوب أنه من المحتمل عودة محمد صلاح عقب تعافيه من شد في الفخذ تسبب في غيابه عن آخر مباراتين: "يؤدي، صلاح، بشكل رائع. إذا لم يحدث أي شيء في الوقت الحالي فإنه سيعود".