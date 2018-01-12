ماذا علّق فينغر على رحيل سانشيز إلى يونايتد؟

قال الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إنه ليس هناك أي "خطوات ملموسة" بشأن احتمالات رحيل المهاجم أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد، في ظل رغبة الأخير في ضم اللاعب.

وتحوم التكهنات بشكل كبير حول مستقبل سانشيز في ظل انتهاء عقده مع أرسنال في يونيو المقبل، وإمكانية انتقاله إلى أي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

وارتبط اسم سانشيز كثيرا بفريق مانشستر سيتي ولكن شبكة "سكاي" ذكرت أمس الخميس أن مانشستر يونايتد أبدى أيضا رغبة في التعاقد معه قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية الحالية في 31 يناير.

ومن جانبه، قال فينغر خلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة: "بأمانة، لا أستطيع أن أقول لكم المزيد بشأن الوضع في الوقت الحالي.. فلا يوجد شيء ملموس حتى الآن. وحرب العروض دائما ما تكون مفيدة للنادي الذي يجني العائد".

وأضاف: "أعيد التأكيد على ما قلته في العديد من المناسبات. بطبيعة الحال، يفترض به البقاء هنا حتى نهاية الموسم، وبعدها لنر ما سيحدث".

وبدأ سانشيز قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي، ولكن لم يجر التوصل إلى اتفاق، حيث لم يستقر أرسنال على بديل للاعب.