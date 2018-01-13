برشلونة يتخلص من توران بإعارته إلى باشاك شهير

أعلن برشلونة الإسباني التوصل إلى اتفاق لانتقال لاعبه التركي الدولي أردا توران إلى باشاك شهير التركي بعقد إعارة للفترة المتبقية من الموسم الجاري ولموسمين أخرين.



وذكر برشلونة، في موقعه على الإنترنت، أن توران سيرحل بعد فترة موسمين ونصف الموسم ، قضاها مع الفريق الكتالوني وفاز خلالها معه بكل الألقاب المحلية.



وأضاف برشلونة: أردا توران لعب إجمالي 55 مباراة لبرشلونة وسجل خلالها 15 هدفا ، خلال عامين ونصف العام مع الفريق. وفي هذه الفترة ، توج مع الفريق بستة ألقاب : هي لقب في الدوري ولقبان في كأس ملك إسبانيا ولقب في كأس السوبر الأسبانية ولقب في كأس العالم للأندية ولقب في كأس السوبر الأوروبية.



وكان أردا توران قد انضم إلى برشلونة في صيف عام 2015 قادما من أتلتيكو مدريد ، لكن في ظل عقوبة مفروضة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ، بدأ اللاعب المشاركة بقميص الفريق الكتالوني في يناير 2016 .