تشيلسي يتعثر ويكتفي بالتعادل مع ليستر

المصدر: لندن - د ب أ

أهدر فريق تشيلسي فرصة الانفراد مؤقتا بوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتعادل مع ضيفه ليستر سيتي سلبيا يوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وفي باقي المباريات فاز ويستهام يونايتد على مضيفه هيديرسفيلد 4 - 1 وويست بروميتش ألبيون على ضيفه برايتون 2 - صفر وكريستال بالاس على ضيفه بيرنلي 1 - صفر وتعادل ساوثهامبتون مع مضيفه واتفورد 2 - 2 وتعادل نيوكاسل يونايتد مع ضيفه سوانسي سيتي 1 - 1.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج باءت كل محاولات تشيلسي لهز شباك ليستر بالفشل ليهدر الفريق نقطتين ثمينتين كانت كفيلة بمنحه المركز الثاني منفردا على حساب مانشستر يونايتد.

ورغم أن ليستر لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 لطرد بينجامين تشيلويل، لم ينجح تشيلسي في خطف هدف الفوز.

وحصد تشيلسي نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد الوصيف مقابل 31 نقطة لليستر في المركز الثامن.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة قبل مواجهته أمام مضيفه ليفربول يوم الأحد، فيما يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه ستوك سيتي يوم الاثنين.