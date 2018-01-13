دورتموند يستعيد الرباعي قبل مواجهة فولفسبورغ

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

من الممكن أن يستعيد نادي بوروسيا دورتموند جهود أربعة من لاعبيه خلال مباراته أمام مضيفه فولفسبورغ يوم الأحد بالدوري الألماني لكرة القدم.

وعلى الجانب الآخر بات دورتموند على أعتاب ضم مانويل أكانجي مدافع بازل السويسري.

وذكرت تقارير لوسائل الإعلام الألمانية والسويسرية ومن بينها صحيفة "بازل" ومجلة "كيكر" أن المدافع السويسري الدولي أكانجي، 22 عاما، بات على أعتاب الانتقال لدورتموند.

وحصل بيتر شتويغر مدرب دورتموند على دفعة ثقة من خلال استعادة لوكاس بيتشيك وإيريك دورم وغونزالو كاسترو وماريوغوتزه بعد تعافيهم من الإصابة.

ويحتل دورتموند المركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليغا بفارق 16 نقطة خلف بايرن ميونخ المتصدر.