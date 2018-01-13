فياريال يأخذ نصيبه من نقاط ريال مدريد

اقتنص فياريال فوزا قاتلا من ملعب مضيفه ريال مدريد 1 -صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل هدف لاعبه بابلو فورناليس المتأخر.

ورفع الفوز رصيد فياريال إلى 31 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد الريال عند 32 نقطة في المركز الرابع بفارق 16 نقطة خلف برشلونة المتصدر والذي يلتقي مع مضيفه ريال سوسيداد يوم الأحد.

وفشل ريال مدريد في تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي فبعد هزيمته أمام برشلونة صفر-3 تعادل الفريق في المباراة الماضية مع سلتا فيغو 2 -2.

وسيطر ريال مدريد على مجريات اللعب في أول عشر دقائق لكن دون أن ينجح في تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس سيرخيو أسينخو. وسجل الويلزي غاريث بيل هدفا للريال في الدقيقة 13 ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وكاد البرازيلي مارسيلو أن يتقدم بهدف للنادي العاصمي في الدقيقة 18 عبر تصويبة بعيدة المدى، ولكن أسينخو تصدى للكرة ببراعة.

وكان كريستيانو رونالدو قريبا جدا من افتتاح التسجيل للريال في الدقيقة 22 عبر ضربة حرة نفذها بشكل رائع، ولكن أسينخو واصل تألقه وأبعد الكرة بأطراف أصابعه.

وجاءت أول ملامح الخطورة لفياريال في الدقيقة 28 عندما انفرد كارلوس باكا بمرمى الريال تماما، ولكن ناتشو تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الخطر.

ورد الريال بهجمة سريعة انتهت بانفراد كامل من جانب رونالدو لكنه سدد الكرة لحظة خروج أسينخو من مرماه لتمر الكرة مباشرة بجوار القائم.

ولاحت فرصة جديدة لرونالدو بعدما تهيأت له الكرة خارج منطقة الجزاء ليشق طريقه صوب المرمى ويسدد كرة قوية، لكنها مرت بمحاذاة المرمى تماما.

وكاد الفارو غونزاليس على عكس سير اللعب أن يتقدم بهدف لفياريال من ضربة رأس في الدقيقة 36 ولكن كيلور نافاس حارس الريال أمسك الكرة بثبات.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول كاد بيل أن يحرز هدف السبق للريال بعدما راوغ اثنين من مدافعي فياريال وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت من فوق المرمى مباشرة.

وضاعت أخطر فرصة للريال في الدقيقة الأخيرة عندما مرر إيسكو كرة رائعة إلى رونالدو أمام المرمى مباشرة، ليسدد الهداف البرتغالي من لمسة واحدة ولكن أسينخو وقف له بالمرصاد، وسط مطالبات من لاعبي الملكي للحصول على ضربة جزاء بسبب تعرض كريستيانو للعرقلة.

ومع بداية الشوط الثاني كاد البديل دينيس تشيريشيف أن يسجل هدف التقدم لفياريال لكن تسديدته الزاحفة مرت مباشرة بجوار المرمى.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي ريال مدريد في الدقائق التالية وكان أخطرها عبر الألماني توني كروس.

ورغم سيطرة الريال على مجريات اللعب بشكل كبير، لكن الهجمات المرتدة للفريق الضيف كادت أن تؤتي ثمارها أكثر من مرة خاصة عن طريق كارلوس باكا الذي لم يحالفه الحظ وهو على بعد ست ياردات من المرمى وذهبت تسديدته بجوار القائم مباشرة في الدقيقة 63.

وأهدر ريال مدريد جملة من الأهداف المحققة سواء بسبب سوء الحظ أو عدم الدقة في اللمسة الأخيرة أو حتى لصلابة دفاع فياريال ومن خلفه الحارس المتألق أسينخو.

وعلى عكس سير اللعب تماما خطف فياريال هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية عن طريق بابلو فورنالس إثر هجمة مرتدة سريعة انتهت عند تشيريشيف الذي مرر كرة رائعة داخل منطقة الجزاء إلى أنيس أونال ليسدد كرة قوية أبعدها نافاس لتصل إلى فورنالس على خط منطقة الجزاء ليسدد كرة عالية (لوب) خدعت حارس الريال واحتضنت الشباك.