كين يقود توتنهام إلى اكتساح إيفرتون ويكسر رقماً قياسياً

أصبح هاري كين مهاجم توتنهام الهداف التاريخي لناديه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 98 هدفا بعدما سجل هدفين في الفوز 4-صفر على إيفرتون في استاد ويمبلي يوم السبت.



وعادل مهاجم إنجلترا المتألق، الذي رفع رصيده إلى 28 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، عدد أهداف تيدي شيرينغهام بعدما تابع تمريرة سون هيونغ-مين في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل الهدف الثالث بعد كرة من إيريك داير.



وكان سون لاعب الوسط قد سجل الهدف الأول، بعدما هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري، في الدقيقة 26 بعد كرة عرضية من سيرجي أورييه في الدقيقة 26.



وفي ظل معاناة دفاع إيفرتون أكمل إيريكسن الرباعية مستغلا تمريرة بكعب القدم من ديلي آلي وسدد بقوة في مرمى الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 81.



وأصبح رصيد توتنهام 44 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن ليفربول رابع الترتيب بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز التاسع.



ويتصدر مانشستر سيتي الدوري برصيد 62 نقطة وبفارق 15 نقطة عن مانشستر يونايتد وتشيلسي حامل اللقب.