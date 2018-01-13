ليستر يضم المالي دياباتي من أجاكسيو

أبرم ليستر سيتي الإنجليزي يوم السبت صفقة تعاقده مع المهاجم المالي فوسيني دياباتي من نادي أجاكسيو الفرنسي.



وتعاقد ليستر سيتي مع اللاعب لمدة أربعة أعوام ونصف العام في صفقة لم يعلن عن قيمتها ، حسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس".



وشارك المهاجم البالغ من العمر 22 عاما في 20 مباراة ،خلال هذا الموسم ضمن صفوف أجاكسيو المنافس بدوري الدرجة الثانية الفرنسي.



ومن المفترض أن ينضم دياباتي إلى فريق الصف الثاني بنادي ليستر سيتي ، لكنه ربما يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول إذا حظي بإعجاب الجهاز الفني.