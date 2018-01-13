ملقا يقيل مدربه ميتشيل بعد 14 هزيمة

أعلن نادي ملقا الإسباني لكرة القدم يوم السبت، إقالة ميتشيل غونزاليس من منصب المدير الفني للفريق، وذلك بعد أن تعرض للهزيمة الـ14 خلال 19 مباراة بالدوري الإسباني.

وجاء قرار الإقالة عقب هزيمة ملقا أمام مضيفه خيتافي صفر - 1 يوم الجمعة في المرحلة التاسعة عشر بالدوري، وتجمد رصيد الفريق عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام لاس بالماس.

وأبدى نادي ملقا تقديره للعمل الذي قدمه ميتشيل غونزاليس مع الفريق خلال الموسم الماضي، وأبدى أسفه لقرار الإقالة، لكنه أشار إلى أن المدرب لم ينجح في قيادة الفريق لتحقيق النتائج المنشودة خلال الموسم الجاري.

وذكر ملقا في بيانه: ميتشيل غونزاليس تولى المنصب في الموسم الماضي في ظل وضع صعب للفريق ونجح في تصحيح المسار وتحقيق مركز في وسط جدول الدوري مع نهاية الموسم، ولكن لسوء الحظ، لم يحقق الفريق تحت قيادته النتائج المطلوبة منذ بداية الموسم الحالي.. ورأينا أن التغيير مطلوب من أجل إنقاذ فرص الفريق.

وأكد النادي أنه سيسعى للاستقرار على مدرب جديد للفريق بأسرع شكل ممكن، ليواصل المشوار في الفترة المتبقية من الموسم.