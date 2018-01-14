أتلتيكو وفالنسيا يواصلان معركة المركز الثاني

المصدر: مدريد - د ب أ

واصل أتلتيكو مدريد، الثاني، وفالنسيا، الثالث، التنافس على المركز الثاني، بعد أن انتصرا على إيبار صفر - 1، وديبورتيفو لا كورونيا 1 - 2 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.

وعلى الملعب البلدي إبوروا، تقمص المهاجم الفرنسي كيفين غاميرو دور البطولة وسجل هدف الفوز لأتلتيكو في الدقيقة 27.

ورفع الفوز رفع رصيد أتلتيكو إلى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف برشلونة المتصدر وتجمد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز السابع.

وعزز فالنسيا من تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة عبر الفوز على مضيفه ديبورتيفو بهدفين مقابل هدف.

وسجل البرتغالي غونزالو غيديس و رودريغو مورينو هدفي الفوز لفالنسيا في الدقيقتين 37 و64 وتكفل فلوران اندوني بالهدف الوحيد لديبورتيفو في الدقيقة 87.

ورفع الفوز رفع رصيد فالنسيا إلى 40 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد ديبورتيفو عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.