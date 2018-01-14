ألافيس يزيد متاعب مونتيلا وإشبيلية

ألحق ديبورتيفو ألافيس يضيفه إشبيلية خسارته الرابعة في المباريات الخمس الأخيرة، بفوزه عليه يوم الأحد 1 - صفر في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل مانو غارسيا، 52، الهدف الوحيد للمباراة التي أكمل ألافيس دقائقها الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد روبن دوارتي بالبطاقة الصفراء الثانية. وكبد ألافيس إشبيلية خسارته الرابعة، مقابل تعادل سلبي مع ليفانتي، في آخر خمس مباريات من الدوري.

كما أنها الخسارة الثانية للنادي الأندلسي في عهد الإيطالي فيتشنزو مونتيلا، المدرب السابق لنادي ميلان، والذي بدأ الإشراف على النادي في نهاية ديسمبر الماضي بدلا من الأرجنتيني إدواردو بيريزو.

وتوقف رصيد إشبيلية عند 29 نقطة وهو في المركز السادس حاليا، بينما تقدم ألافيس الى المركز السابع عشر مع 18 نقطة.