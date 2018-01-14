بورنموث يحقق فوزاً تاريخياً على أرسنال

واصل أرسنال ترنحه في مبارياته الأخيرة، بعدما تكبد هزيمته السادسة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إثر خسارته 1 - 2 أمام مضيفه بورنموث يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.



تجمد رصيد أرسنال عند 39 نقطة في المركز السادس، مهدرا فرصة الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى في المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.



وفي المقابل ارتفع رصيد بورنموث الذي حقق انتصاره السادس في البطولة هذا الموسم، مقابل ستة تعادلات و11 خسارة إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.



وعجز لاعبو الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، بادر هيكتور بيليرين بالتسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 52، قبل أن يتعادل كالوم ويلسون لبورنموث في الدقيقة 70.



واستغل بورنموث حالة الارتباك التي طغت على أداء لاعبي أرسنال عقب هدف التعادل، ليضيف جوردون إيبي الهدف الثاني في الدقيقة 74 لأصحاب الأرض ليكون أول فوز لبورنموث في تاريخه على أرسنال.



بهذه النتيجة، أخفق أرسنال في تحقيق أي انتصار في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، حيث يرجع آخر فوز له إلى 28 ديسمبر الماضي، عندما تغلب 3 - 2 على ضيفه كريستال بالاس في الدوري الانجليزي.