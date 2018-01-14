بوكيتينو: كين سيحطم جميع الأرقام القياسية في إنجلترا

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير إن مهاجمه هاري كين في طريقه لتحطيم كل الأرقام القياسية في عدد الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد استمرار تألقه يوم السبت.

وواصل المدرب الأرجنتيني الإشادة بكين بعدما عادل رقم تيدي شيرينغهام الهداف التاريخي للنادي في الدوري الممتاز بتسجيله ثنائية اليوم رفعت رصيده إلى 98 هدفا في مسيرته بالمسابقة وذلك خلال الفوز 4 - صفر على إيفرتون في استاد ويمبلي.

وقال بوكيتينو لمحطة، بي.تي سبورت، التلفزيونية: إنه لاعب موهوب ومحترف جدا وأنا سعيد جدا من أجله فهو يستحق هذا الإنجاز وهذا المديح وبهذه الطريقة سيحطم كل الأرقام القياسية في الدوري الممتاز وفي إنجلترا.

وأضاف: الأمر الجيد أن رقم جيمي غريفز، الهداف التاريخي للنادي، لا يزال بعيدا لذا لن يحطم رقما كل أسبوع.

وأنهى كين عام 2017 في صدارة هدافي مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا وبينما يقترب من هدفه المئة مع توتنهام في الدوري الممتاز فإن الطريق لا يزال طويلا أمامه لبلوغ رقم الأسطورة غريفز صاحب 220 هدفا.

ويعتقد بوكيتينو أن كين مهاجم منتخب إنجلترا البالغ عمره 24 عاما أمامه من عشرة أعوام إلى 12 عاما في الملاعب وسيحطم كل الأرقام إذا تجنب الإصابات الخطيرة.

وتحدث كين بتواضع معتاد عن إنجازه، وقال: هذا أمر يدعوني للفخر لكنها خطوة تدفعني لخطوة أخرى وسنواصل المضي قدما. هؤلاء الشبان رائعون ويصنعون لي الأهداف وتمكنا من تحقيق انتصارات متتالية وأتمنى أن أواصل التسجيل.

ويتصدر كين ترتيب الهدافين برصيد 20 هدفا في الدوري هذا الموسم بفارق ثلاثة أهداف عن المصري محمد صلاح نجم ليفربول. وبشكل عام فقد سجل كين 28 هدفا في 28 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.