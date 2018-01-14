رومينيغه: سنقاتل حتى آخر رمق لجلب غوريتسكا

يأمل فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن يؤكد ليون غوريتسكا، لاعب فريق شالكه، انتقاله لحامل لقب الدوري، بوندسليغا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ لشبكة قنوات "سكاي" يوم الأحد، إنه سمع أن غوريتسكا قد يحسم قراره "خلال الأيام القليلة المقبلة، يوافق المرء عندما توقع العقود ويجتاز الاختبار الطبي. ولم نصل لهذه الدرجة بعد".

وقال رومينيغيه: أهداف بايرن ميونخ في سوق الانتقالات ألمانية للغاية، وأشار إلى أنه من الواضح رغبة الفريق في ضم اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر 22 عاما والذي يمكن أن ينقل للفريق في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري.

وقال: لدى هذا اللاعب سوق كبير للغاية. كانت أندية برشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وكل الأندية الكبرى في أوروبا ترغب في ضم اللاعب. وأعتقد أنه من القانوني للغاية ومن الطبيعي أن يكون أكبر الأندية في ألمانيا، بايرن ميونيخ، مهتما بضم هذا اللاعب. هذا عملنا.

وقال رومينيغيه إن ناديه يرغب في التعاقد مع مدرب يتحدث اللغة الألمانية بداية من الموسم المقبل ليخلف يوب هاينكس، قررنا أن نتعاقد مع مدرب ألماني بداية من يوليو، والأكثر مثالية هو يوب هاينكس.

وتولى هاينكس (72 عاما)، تدريب الفريق مرة أخرى عقب إقالة كارلو أنشيلوتي ولكنه قال إنه سيعود لاعتزال التدريب بنهاية الموسم الجاري، وقال رومينيغيه: لن نتركه يذهب بدون قتال.