سلتا فيغو يتغلب على ليفانتي ويبتعد عن منطقة الخطر

دخل فريق سلتا فيغو منطقة الأمان بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه على مضيفه ليفانتي 1 - صفر يوم الأحد في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

ويدين سلتا فيغو بالفضل في هذا الفوز إلى لاعب وسطه الدنماركي بيوني سيستو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37، ورفع الفريق رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر وتجمد رصيد ليفانتي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

وحقق سلتا فيغو فوزه السابع هذا الموسم مقابل أربعة تعادلات وثمان هزائم، وعلى الجانب الأخر خسر ليفانتي للمرة السابعة هذا الموسم مقابل تسعة تعادلات وثلاثة انتصارات.