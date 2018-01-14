صلاح يهز مرمى سيتي بهدف رائع.. ويوقع على خسارته الأولى

أحرز النجم الدولي المصري هدفا عالميا وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول لفوز مثير 4 - 3 على ضيفه مانشستر سيتي يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 47 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف أمام تشيلسي (حامل اللقب) صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، تجمد رصيد مانشستر سيتي، الذي تكبد خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند 62 نقطة، لكنه ظل متربعا على الصدارة.

افتتح أليكس أوكسليد تشامبرلين التسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل النجم الألماني الشاب ليروي ساني لسيتي في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

في الشوط الثاني، أضاف البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 59، فيما تكفل النجم السنغالي ساديو ماني بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 61 من صناعة صلاح، الذي أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 68 من تسديدة متقنة من منتصف الملعب.

ورفع اللاعب المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، رصيده التهديفي في البطولة إلى 18 هدفا، ليواصل مطاردة النجم الدولي الإنجليزي هاري كين، المتصدر، برصيد 20 هدفا.

وقبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قلص بيرناردو سيلفا الفارق بتسجيله الهدف الثاني لسيتي، فيما أحرز إيلكاي غوندوغان الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وثأر ليفربول بهذا الانتصار من خسارته المدوية صفر - 5 أمام مانشستر سيتي في لقائهما الذي جرى بالدور الأول في شهر سبتمبر الماضي.