فيفا يدين تغريدة سبارتاك موسكو العنصرية

هاجم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تغريدة تنطوي على ايحاءات عنصرية نشرها نادي سبارتاك موسكو بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم على موقع تويتر ما يثير القلق في هذا الجانب قبل نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وفي بيان أرسل لرويترز قال "فيفا": الرسالة التي نشرت على حساب سبارتاك موسكو على موقع تويتر.. وكما قلنا مرارا فإن أي شكل من التمييز داخل الملعب أو خارجه غير مقبول ولا مكان له في كرة القدم.



وفي تسجيل مصور قصير نشره بطل روسيا على حسابه يوم السبت عرض النادي ثلاثة من اللاعبين السمر من بينهم البرازيلي لويس أدريانو وهم يؤدون تدريبات في معسكر تدريبي. وجاء في عبارة مع الفيديو: انظروا كيف تذوب الشوكولاتة تحت أشعة الشمس.



وتعهدت روسيا بالتصدي للعنصرية بينما تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، وقال الفيفا إن الاتحاد الروسي لكرة القدم هو الجهة المسؤولة عن التعامل مع هذا التسجيل المسيء.



وسبق وتعرض سبارتاك موسكو لعقوبات بسبب تصرفات عنصرية من جانب جماهيره.



وفي الشهر الماضي فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القم تحقيقا مع لاعب سبارتاك الشاب ليونيد ميرونوف بدعوى ارتكابه إساءة عنصرية بحق لاعب ليفربول ريان بروستر.



وستقام نهائيات كأس العالم ما بين 14 يونيو و15 يوليو في 12 ملعبا في 11 مدينة من بينها العاصمة موسكو وسوتشي وسان بطرسبرغ.