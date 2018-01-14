فينغر: سانشيز قد يرحل عن أرسنال خلال 48 ساعة

كشف الفرنسي أرسين فينغر أن مهاجمه التشيلي أليكسس سانشيز قد يرحل خلال 48 ساعة عن نادي أرسنال، وذلك بعدما بقي خارج تشكيلته ضد مضيفه بورنموث، الأحد، في المرحلة 23 من الدوري الممتاز، في خضم التقارير عن تنافس قطبي مانشستر سيتي ويونايتد على ضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال فينغر بعد المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 1-2: أليكسس كان في إمكانه أن يلعب إلا أنها فترة صعبة بالنسبة إليه، مؤكدا أن اللاعب نفسه لم يرفض أن يلعب.

وأضاف: كان دائم الالتزام حتى الآن، إلا أنه كان في إمكانه أن يرحل أمس، وقد يرحل في الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

وشدد فينغر على أنه كمدرب لا يسيطر على الإيقاع. وأتبع: انتقال سانشيز قد يحصل اليوم، غدا، أو أبدا. لهذا لم أرغب في أن يأتي معنا، مشيرا إلى أن اللاعب في حالة انتظار.

وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال في يونيو المقبل، ورفض تجديده، ما يعني أن الفريق اللندني يجد نفسه في موقع بيع سانشيز في فترة الانتقالات الشتوية الحالية الممتدة حتى نهاية يناير مقابل بدل مالي، أو رحيله بلا أي مقابل نهاية الموسم.

وكان فينغر قد ألمح في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن سانشيز لن يوقع عقداً جديداً مع نادي "المدفعجية"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يتخلى عنه في الشتاء ما لم يكن قادرا على تعويضه بلاعب بديل.

وجدد فينغر تصريحاته إذ قال: إذا رحل لاعبون مثل سانشيز علينا بالتأكيد أن نرد على ذلك هل سيرحل أم لا؟ لا أعرف، إلا أن هذه الفترة هي فترة الانتقالات.