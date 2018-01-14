كروس: ريال مدريد يريد التأهل إلى دوري الأبطال

قال توني كروس لاعب وسط ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن فريقه لا يمكنه الدفاع عن لقبه وسيقاتل من أجل الوجود في المربع الذهبي عقب الخسارة أمام فياريال.



ويحتل ريال مدريد المركز الرابع عقب الخسارة على ملعبه 1-صفر أمام فياريال متأخرا 16 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر، وقد يرتفع الفارق إلى 19 نقطة في حال انتصار برشلونة على ريال سوسيداد في وقت لاحق



وعانى فريق المدرب زين الدين زيدان هذا الموسم وفاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات في كل المسابقات وكانت في كأس ملك إسبانيا على حساب نومانسيا المنتمي للدرجة الثالثة.



وقال كروس: يجب أن نركز على التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل. أعتقد أن ذلك يجب أن يكون هدفنا بقية الموسم، 16 نقطة فارق كبير وليس الآن الوقت المناسب للتفكير في أي شيء سوى المباراة المقبلة والعودة لحصد النقاط للاقتراب من هدف ريال مدريد وهو إنهاء المسابقة بين الأربعة الأوائل.



وصنع أصحاب الأرض العديد من الفرص أمام فياريال لكن سيرجيو أسينخو حارس فياريال تصدى ببراعة لكل المحاولات قبل أن يحرز بابلو فورنالس هدف الانتصار بتسديدة من فوق كيلور نافاس حارس أصحاب الأرض.



وحصد ريال مدريد 32 نقطة من 18 مباراة وهو أقل معدل نقاط للفريق في هذه المرحلة منذ موسم 2005-2006 حينما جمع 30 نقطة.



وأبدت الجماهير غضبها من أداء الفريق على ملعبه مؤخرا وأطلقت صيحات استهجان خلال خروج اللاعبين من الملعب.



وكتبت صحيفة ماركا الإسبانية عن الضغط المتزايد على المدرب زيدان: إدارة ريال مدريد تقف في وضع مساند للجماهير ملقية باللوم على غرفة خلع الملابس لحين انتهاء هذه الأزمة. وقال المدرب الفرنسي مرارا إنه وقع عقدا مع الفريق حتى 2020 رغم أن النادي لم يصدر أي إعلان رسمي.



وأضاف زيدان أن لقب الدوري بات بعيدا عن ريال مدريد. وفي حال السقوط أمام باريس سان جيرمان في دور الستة عشر لدوري الأبطال فإن المدرب الفرنسي قد يفقد منصبه.