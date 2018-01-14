لايبزيغ يرفض انتقال كيتا إلى ليفربول في الفترة الحالية

أكد نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم الأحد بشكل رسمي أن لاعبه الغيني نابي كيتا لن ينتقل بشكل مبكر إلى ليفربول الإنجليزي، وأن اتفاق انتقاله سينفذ كما هو أي بعد نهاية الموسم الحالي.

وبموجب اتفاق مبرم في أغسطس 2017، سينتقل الدولي الغيني (22 عاما) إلى ليفربول بدءا من الأول من يوليو 2018. إلا أن تقارير صحافية ألمانية أشارت في الأيام الماضية إلى أن النادي الأحمر يسعى إلى الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد انتقال لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة الإسباني مطلع يناير.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال نادي لايبزيغ: نابي كيتا سيبقى لاعبا في صفوف النادي حتى 30 يونيو 2018. نأمل في أن نضع حدا للتكهنات حول انتقاله إلى نادي ليفربول لكرة القدم في يناير.



ولا يزال كيتا يشكل عنصرا أساسيا بالنسبة إلى لايبزيغ، وسجل الهدف الأول السبت في المباراة التي فاز خلالها ناديه على شالكه (3-1).