إنتر يستعير ليساندرو لوبيز من بنفيكا

أعلن إنتر ميلان الإيطالي استعارة الأرجنتيني ليساندرو لوبيز مدافع بنفيكا البرتغالي حتى نهاية الموسم مع وجود بند يسمح بشراء اللاعب نهائيا في نهاية الموسم.



وذكر إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي أنه تعاقد مع ليساندرو لوبيز بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2018 مع إمكانية شراءه بشكل نهائي. وانضم لوبيز إلى بنفيكا في 2013 قبل أن تتم إعارته لخيتافي الإسباني حيث شارك معه في 26 مباراة في الدوري ومباراتين في الكأس.



ولعب لوبيز ثلاثة أعوام ونصف العام مع بنفيكا وساهم في فوز الفريق ثلاث مرات بلقب الدوري ومرتين بلقب الكأس بجانب لقبين في كأس السوبر البرتغالي.