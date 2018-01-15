الإصابة تحرم برشلونة من خدمات ديمبلي 4 أسابيع

أعلن برشلونة الإسباني أنه سيفتقد جهود لاعبه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع ، بسبب إصابة في الساق تعرض لها خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على ريال سوسييداد 4 -2 مساء الأحد ضمن منافسات الدوري.



وشارك ديمبلي من مقعد البدلاء في الشوط الثاني للمباراة وتلقى صدمة بتعرضه لإصابة جديدة ، وذكر برشلونة في بيان أصدره: في نهاية المباراة ، اشتكى عثمان ديمبلي من ألام في الساق.. وكشفت الفحوص أنه يعاني من تمزق عضلي في الفخذ الأيسر.



وتجدر الإشارة إلى أن إصابة أخرى في الأربطة كانت قد أبعدت ديمبلي عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر خلال هذا الموسم.



ويأمل برشلونة تعافي ديمبلي في الوقت المناسب للمشاركة مع الفريق في المباراة المقررة أمام تشيلسي الإنجليزي في 20 فبراير ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



وكشف برشلونة أيضا أن أندريس إنييستا يعاني من ألام في ربلة الساق (ويتوقف موعد عودته على معدل استجابته للعلاج.