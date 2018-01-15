بعد 11 عاماً من الانتظار.. برشلونة يطرد لعنة "أنويتا"

سجل النجم الأوروغوياني لويس سواريز هدفين وصنع آخر ليقود فريقه برشلونة لتحطيم عقدة ملعب أنويتا بعدما قلب تأخره صفر - 2 أمام مضيفه ريال سوسييداد، إلى فوز ثمين ومستحق 4 - 2 يوم الأحد في المرحلة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعزز برشلونة موقعه في صدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، في حين تجمد رصيد سوسييداد عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وافتتح ويليان خوزيه التسجيل لسوسييداد في الدقيقة 11، فيما أضاف زميله خوانمي الهدف الثاني في الدقيقة 34. ولم يهنأ أصحاب الأرض بتقدمهم كثيرا، بعدما أحرز باولينيو هدف تقليص الفارق لبرشلونة في الدقيقة 39 من صناعة لويس سواريز، الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 51 و71.

واختتم الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي انتفاضة برشلونة، بعدما أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 85 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

وبتلك النتيجة، أنهى برشلونة عقدة ملعب أنويتا معقل سوسييداد، حيث عجز الفريق الكتالوني عن تحقيق أي انتصار على هذا الملعب ببطولة الدوري منذ الخامس من مايو عام 2007 عندما فاز بثنائية بيضاء.