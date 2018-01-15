دورتموند يتعاقد مع مانويل أكانجي

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الإثنين عن انتقال مانويل أكانجي، مدافع بازل السويسري، إلى صفوفه.

ووقع لاعب المنتخب السويسري، 22 عاما، للنادي الذي يشغل المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني، بوندسليغا، عقدا يستمر حتى الثلاثين من يونيو 2022.

ومن جانبه، قال مايكل زورك، مدير الكرة في بروسيا دورتموند إن: مانويل وضع نفسه من خلال أدائه تحت أنظار العديد من كبرى النوادي الأوروبية، وأثبت من خلال مشاركته مع المنتخب ومن خلال بطولة دوري الأبطال أن بإمكانه أن يلعب على أعلى مستوى أوروبي.

وحسب ما يقال فإن قيمة صفقة الانتقال متضمنة مكافأة اللاعب، الذي ينحدر من أصول نيجيرية، بلغت نحو 21 مليون يورو.