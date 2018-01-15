رايان غيغز يتولى تدريب منتخب ويلز

علن الاتحاد الويلزي لكرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الإثنين انه عين رايان غيغز جناح مانشستر يونايتد السابق مدربا جديدا للمنتخب الأول.



وسيتولى غيغز (44 عاما) المهمة خلفا لكريس كولمان الذي قاد الفريق للدور قبل النهائي في بطولة أوروبا 2016 لكنه استقال في نوفمبر الماضي ليتولى قيادة سندرلاند المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.



وشارك غيغز في 64 مباراة دولية بين 1991 و2007 لكنه لم يحظ بشعبية لدى بعض مشجعي ويلز بسبب غيابه عن العديد من المباريات الدولية خاصة الودية.



وأنهى غيغز مسيرته المبهرة كلاعب والتي استمرت 23 عاما في 2014 وتولى تدريب مانشستر يونايتد بصورة مؤقتة لأربع مباريات في نهاية موسم 2013-2014 بعد إقالة ديفيد مويز.



وكان غيغز مساعدا للهولندي لويس فان غال في استاد أولد ترافورد في الموسمين التاليين قبل أن يترك يونايتد في 2016 بعد تعيين جوزيه

مورينيو مدربا.