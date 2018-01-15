رونالدو الغاضب: بيريز خدعني.. أريد العودة إلى يونايتد

أعرب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن رغبته بالرحيل من ريال مدريد الإسباني والعودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد، مشيراً إلى أن فلورنتينو بيريز خدعه ونكث بوعوده التي أطلقها منتصف العام الماضي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية والمقربة من ريال مدريد، إن رونالدو لم يعد يرغب بالبقاء في ريال مدريد بعدما وصلت العلاقة بينه وبين رئيس النادي الثري إلى طريق مسدود، إثر تجاهل الأخير وعده الذي أطلقه لكريستيانو حول تحسين عقده الممتد حتى 2021 ورفع راتبه على غرار ما فعله الغريم برشلونة مع ليونيل ميسي.

وزادت الصحيفة: "تصريح فلورنتينو بيريز أواخر العام الماضي حول رغبته بضم البرازيلي نيمار زاد من غضب رونالدو الذي يعرف بأن دوره سيكون هامشياً في حال وصول مهاجم باريس سان جيرمان".

وبحسب الجريدة الإسبانية فإن رونالدو يعرف أنه سيكون ضمن أي صفقة انتقال يجريها فلورنتينو بيريز، بحيث يدفع الأخير مبلغاً مالياً، بالإضافة إلى أفضل لاعب في العالم مقابل الحصول على خدمات نجم جديد، مع وجود اسمي نيمار وزميله مبابي في قائمة ريال مدريد التي يود الحصول عليها في المستقبل.

وعلى الرغم من كون رونالدو هو هداف ريال مدريد التاريخي وأفضل لاعب في العالم مرتين متتاليتين إلا أنه ليس أعلى لاعب في العالم من حيث الراتب السنوي، ويتقاضى 21 مليون يورو، فيما يحصل غريمه ميسي على 50 مليون يورو سنوياً، ونيمار على 36 من باريس سان جيرمان.

ويمر رونالدو بفترة عصيبة من الناحية الفنية، بعدما سجل 4 أهداف فقط خلال 18 مباراة في الدوري الإسباني، ويتأخر فريقه عن برشلونة المتصدر بـ19 نقطة.