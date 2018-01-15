مالديني: فوزي غلام من أفضل مدافعي العالم

يعتقد باولو مالديني أسطورة كرة القدم الإيطالية أن فوزي غلام من أفضل المدافعين في العالم حاليا مشيرا إلى أنه انبهر بالتطور السريع الذي حققه اللاعب.

وينافس غلام، 26 عاما، لاعب نابولي الإيطالي على نيل جائزة أفضل لاعب جزائري في الاستفتاء السنوي لصحيفة الهداف الجزائرية في مواجهة رياض محرز لاعب ليستر سيتي، والفائز بالجائزة لعام 2016، وياسين براهيمي، بورتو البرتغالي، وهلال العربي سوداني، دينامو زغرب الكرواتي، وعبد المؤمن جابو، وفاق سطيف الجزائري، وبغداد بونجاح، السد القطري، وسفيان حني، أندرلخت البلجيكي.

ويشارك في التصويت، الذي يجري بالتعاون مع صحيفة لوبيتور الناطقة بالفرنسية، مجموعة من الصحفيين ورؤساء الأندية الوطنية وعدد من اللاعبين بجانب قراء صحيفة الهداف اليومية الرياضية.

وأضاف المدافع الايطالي الذي سيشارك مساء يوم الإثنين في حفل توزيع الجوائز في نسختها 17 بدعوة من الصحيفة الجزائرية: غلام من أحسن المدافعين في العالم وأبهرني تطوره السريع، من الصعب للغاية أن يتنازل عنه نابولي.

وأكد مالديني أن غلام هو من يستحق جائزة أفضل لاعب جزائري لعام 2017 نظير ما قدمه مع نابولي "رغم أنه مدافع" مذكرا في الوقت ذاته بأن فابيو كانافارو مدافع منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 2006 نال جائزة أفضل لاعب في العالم عن نفس العام بسبب جهوده مع منتخب بلاده.

كما أشاد مالديني بمحرز نجم ليستر سيتي الانجليزي: أبهرني محرز بقيادته ليستر نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل موسمين.

وتسلم محرز آخر نسخة من أكبر جائزة تمنحها الصحافة الرياضية المتخصصة في البلاد العام الماضي من الأسطورة رابح ماجر الذي تولى تدريب المنتخب الوطني قبل نهاية 2017.

وعن أزمة ميلانو الحالية في الدوري الإيطالي، قال مالديني: إدارة ميلانو تمر بفترة انتقالية وكثرة توالي المدربين لم تساعد الفريق على النهوض: يستطيع، المدرب جينارو، غاتوسو قيادة ميلانو نحو بر الأمان.

وفاز ميلانو، الذي أنفق الملايين على تعاقدات اللاعبين الصيف الماضي، مرة واحدة وتعادل مرتين في خمس مباريات بالدوري منذ تولي جاتوسو المسؤولية خلفا لفينشنزو مونتيلا.

ويحتل الفريق حاليا المركز 11 برصيد 28 نقطة متراجعا بفارق 23 نقطة خلف نابولي المتصدر عقب 20 جولة.