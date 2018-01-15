وسط شائعات انتقاله.. أوباميانغ يعود لتدريبات دورتموند

عاد المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ إلى تدريبات بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الاثنين بعد استبعاده من مباراة الفريق يوم الأحد أمام فولفسبورغ ضمن منافسات الدوري لأسباب تأديبية، إثر تغيبه عن اجتماع للفريق.

وشارك الغابوني الدولي أوباميانغ في المران الجماعي مع زملائه بالفريق اليوم، بعد خضوعه للاستبعاد من المشاركة مع الفريق، للمرة الثانية هذا الموسم كإجراء تأديبي بحقه.

وقال بيتر شتويغر، المدير الفني لدورتموند، إن أوباميانغ يمكنه العودة للمشاركة اعتبارا من المباراة المقررة أمام هيرتا برلين يوم الجمعة المقبل.

وقال شتويغر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الأحد: استبعد من التشكيلة لأنه تغيب عن اجتماع مهم للغاية للفريق أمس، السبت، كل اللاعبين كانوا حاضرين حتى الذين لا يزالوا مصابين.

وأضاف: هذا جعلني أعتقد حينذاك أن الاجتماع ليس مهما بالنسبة له وأن تركيزه لا ينصب معنا. وفي هذه الحالة أعتقد أنه يجب أن يكون هناك رد. وقال شتويغر إن أوباميانغ قال إنه نسي موعد الاجتماع: ولكننا جميعا نعرف جيدا أن الأمر ليس كذلك بالتحديد.

ومن جانبه، قال مايكل زورك، مدير الكرة بالنادي إن المهاجم سيعاقب بغرامة مالية لتغيبه عن الاجتماع.

وفي غياب أوباميانغ، تعادل بوروسيا دورتموند، يوم الأحد، سلبيا مع فولفسبورغ، وهو ما أضاع عليه فرصة الصعود للمركز الثاني، وبقي في المركز الرابع.