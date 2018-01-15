هاينكس: مدرب بايرن الجديد لن يؤثر على اللاعبين

قال المدرب المخضرم يوب هاينكس المدير الفني لفريق بايرن ميونخ حامل لقب ومتصدر الدوري الألماني لكرة القدم أن قضية تحديد هوية المدرب الجديد للفريق بعد نهاية الموسم الجاري لن تؤثر على لاعبي بايرن خلال الفترة المقبلة.



وكان هاينكس ، الذي اعتزل التدريب عقب قيادة بايرن للتتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا عام 2013 ، ثم عاد من الاعتزال ليتولى مسؤولية الفريق حتى نهاية الموسم الجاري عقب إقالة كارلو أنشيلوتي قد أكد أنه لا يعتزم الاستمرار في التدريب عقب نهاية الموسم.



وأضاف هاينكس في مقابلة لمجلة "كيكر" أن قضية تحديد هوية المدرب الجديد لن تؤثر سلبا على لاعبي الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

وأكد هاينكس: اللاعبون لن يسمحوا لأنفسهم التاثر سلبا بذلك.. عاش الفريق وضعا مشابها للغاية في 2013. وذلك في إشارة إلى آخر موسم سابق للبايرن تحت قيادته قبل أن يتولى بيب غوارديولا تدريب الفريق.