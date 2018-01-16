تيفيز عن تجربة الصين: كنت في "إجازة"

اعتبر المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز الثلاثاء أن الانتقادات حول مردوده الضعيف مع فريق شنغهاي شينخوا الصيني لكرة القدم كانت مبررة لأنه لم يكن بالمستوى المطلوب.

وعاد تيفيز الذي يحتفل بميلاده الـ 34 في الخامس من فبراير، إلى بوينس أيرس والنادي الذي نشأ فيه بوكا جونيورز حيث كان يلعب قبل مغامرته الصينية التي جعلت منه اللاعب الأعلى أجرا في العالم مع 40 مليون دولار في الموسم الواحد.

وقال تيفيز في حديث مع شبكة "تاي سي سبورت" التلفزيونية مع ابتسامة عريضة: هذا أمر طبيعي، لأني كنت في إجازة خلال سبعة أشهر. الانتقادات هي الثمن الواجب دفعه عندما لا نكون بالمستوى المطلوب.

وأضاف: كان من السهل البقاء في الصين هادئا، في مكان مميز ومع الرقم 10 للقائد، نجم الفريق. ماذا كانوا سيقولون إذا لعبت بشكل سيء أو إذا لم العب لأني كنت مصابا؟. كانوا سيقولون تيفيز ليس جيدا، لا أكثر ولا أقل.

وأقر تيفيز بأنه شدد على تضمين عقده الممتد لعامين بندا جزائيا يتيح له الرحيل لأن في ذهنه انهاء مسيرته مع بوكا جونيورز.

ودافع تيفيز خارج الارجنتين عن ألوان كورينثيانز (البرازيل) وويست هام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس.