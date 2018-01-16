كونتي يستبعد تعاقد تشيلسي مع سانشيز

يرى الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي أن فريقه لن يحاول التعاقد مع المهاجم التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز من صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت تقارير إعلامية في بريطانيا مساء الإثنين أن تشيلسي مهتم بضم سانشيز، الذي ينتهي عقده مع ارسنال بنهاية الموسم الجاري. وجاء ذلك بعد إنهاء مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، مساعيه لضم اللاعب بسبب ارتفاع قيمة الصفقة.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول إمكانية ضم سانشيز، قال كونتى: لا أعرف لكني لا أعتقد. ويتردد أن مانشستر يونايتد يسعى بدوره لضم سانشيز وأنه عرض لاعب وسطه الارميني هنريك مخيتريان كجزء من صفقة مقايضة مع ارسنال.